"تداول" توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ7.67 مليار ريال

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

وقالت "تداول" في بيان لها، اليوم الخميس، إن أدوات الدين تتوزع على إصدار واحد فقط.

وأضافت أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 22 مارس 2021.

وفي سياق متصل، وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.

وقالت "تداول"، إن أدوات الدين، تتمثل في زيادة إصدار رقم 07-01-2021 (رمز تداول: 5306) بنحو 2.71 مليار ريال، ليصل إلى 6.72 مليار ريال.

وتدرج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد 21 مارس 2021.