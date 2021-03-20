نجم سندات الخزانة الأميركية يخفت.. تسييل 80 مليار دولار بأسبوعين

لا يسعى متداولو سندات الخزانة الأميركية، إلى معرفة ما إذا كانت الإعفاءات التنظيمية التي تفيد سوق الخزانة البالغ 21 تريليون دولار ستنتهي أم لا في نهاية هذا الشهر، فهم يخرجون من السوق بشكل جماعي.

انخفضت حيازات الخزانة لدى المتعاملين الأساسيين بمقدار 16.1 مليار دولار أخرى في الأسبوع المنتهي في 10 مارس، لتواصل انخفاضًا قياسيًا قدره 64.7 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الخميس.

وبحسب "بلومبرغ" انخفضت الحيازات إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، مع انخفاضات لمنحنى سندات ذات آجال الاستحقاق من 7 إلى 11 عامًا.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل احدى ضوابط تصنيف السندات في ميزانيات البنوك، ليمنح في أبريل الماضي إعفاء سندات الخزانة وأرصدة الاحتياطيات في البنك المركزي من نسب الهامش للمقرضين.

وتعد تلك القاعدة المصرفية، واحدة من عدد من تدابير الدعم لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا على القطاع المالي. سمح ذلك للبنوك بتوسيع ميزانياتها العمومية من خلال شراء السندات الحكومية الأميركية وزيادة جاذبية سندات الخزانة، لا سيما فيما يتعلق بالمقايضات في الأدوات المالية.

كتب الخبيران الاقتصاديان في جيفريز توماس سيمونز وأنيتا ماركوسكا: "نشك في أن يكون متداولو السندات مدفوعين بشكل مباشر من قبل البنوك المتضررة التي تحتاج إلى بيع سندات الخزانة لتعديل نسب رأس المال، ولكن من المرجح أن ما يحصل في السوق هو استعداد لتقلبات محتملة بحلول 31 مارس".

وجادل بعض الاستراتيجيين بأن نهاية فترة الإعفاء هذه ستؤدي إلى تناوب كبير خارج سوق سندات الخزانة، بينما قال آخرون إنه سيكون لها تأثير طفيف على سوق السندات.

قال Zoltan Pozsar من Credit Suisse Group AG إن السوق لا ينبغي أن يخشى الفوضى إذا انتهى الإعفاء لمجرد أن الفوائد منه لم تكن أبدًا بهذه الدراماتيكية في المقام الأول.

يتخارج حاملو السندات منها، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال عندما سئل عن انتهاء صلاحية هذا الإعفاء، : "سيكون لدينا شيء نعلن عنه في الأيام المقبلة".

ولقد ساعد آخر مؤتمر صحافي لباول في نقل رسالة ساعدت في تحفيز عمليات البيع العميقة في سندات الخزانة، مع ارتفاع عائد سندات الـ 10 سنوات إلى 1.75% الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من عام. كان العائد حوالي 1.69% في التعاملات الصباحية الجمعة الماضية في نيويورك.