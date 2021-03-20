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وول ستريت ترتفع مع توقف موجة صعود السندات الأميركية

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اقتصاد أميركا

وول ستريت ترتفع مع توقف موجة صعود السندات الأميركية

المؤشر ناسداك يتلقى دعماً من فيسبوك وأسهم شركات الطاقة

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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أغلق المؤشر ناسداك على زيادة، الجمعة، مدعوما بسهم فيسبوك وأسهم شركات الطاقة، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه موجة الصعود الأخيرة لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 234.79 نقطة بما يعادل 0.71% إلى 32627.51 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 2.71 نقطة أو 0.07% إلى 3921 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 99.07 نقطة أو 0.76% إلى 13215.24 نقطة.

من جهة أخرى، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1740.99 دولار للأوقية (الأونصة). والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 0.6% في أسبوع. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1741.60 دولار.

وقال روس نورمان، المحلل المستقل، إن "تصحيحا في عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأميركي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولاراً ولقي الذهب بعض المقاومة".

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