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بخطوة مفاجئة.. روسيا ترفع أسعار الفائدة لهذا السبب

الروبل الروسي مناسبة
الروبل الروسي
اقتصاد روسيا

بخطوة مفاجئة.. روسيا ترفع أسعار الفائدة لهذا السبب

شهدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً لمعدّل التضخّم وتراجعاً لسعر صرف الروبل

متابع الغاء المتابعة

موسكو - (أ ف ب)

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رفع المصرف المركزي الروسي، الجمعة، معدّل الفائدة الرئيسي إلى 4,5% في خطوة مفاجئة، تأتي بينما تسعى السلطات إلى احتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تلوح في الأفق عقوبات غربية جديدة.

وشهدت روسيا في الأشهر الأخيرة ارتفاعا لمعدّل التضخّم وتراجعا لسعر صرف الروبل، في ظل ضغوط تواجهها السلطات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الجائحة.

وجاء في بيان للمصرف المركزي أن "الانتعاش السريع للطلب وارتفاع معدّل التضخم يدفعان باتجاه العودة إلى سياسة نقدية محايدة"، متوقّعا مواصلة رفع معدّل الفائدة.

ويأتي رفع معدّل الفائدة بواقع 0,25 نقطة مئوية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ أواخر العام 2018، مفاجئا للخبراء.

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وقالت الخبيرة الاقتصادية تاتيانا إيفدوكيموفا، إن رفع معدّل الفائدة يأتي ردا على ارتفاع للتضخم فاق التوقعات.

من جهته، قال تيموثي آش الخبير في مركز "بلوباي آسيت ماناجمنت"، إنه توقّع رفع معدّل الفائدة نظرا لتزايد المخاطر الجيوسياسية والتلويح بفرض عقوبات غربية جديدة.

وبدأت أسعار المواد الغذائية في روسيا ترتفع اعتبارا من آذار/مارس 2020، مدفوعة بتراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل بعد أشهر من تراجع التضخّم إلى مستويات قياسية.

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