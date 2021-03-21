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انطلاق اكتتاب الأفراد في ذيب للسيارات.. التخصيص خلال أسبوع

ذيب لتأجير السيارات
شركة ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

انطلاق اكتتاب الأفراد في ذيب للسيارات.. التخصيص خلال أسبوع

بسعر 40 ريالاً للسهم الواحد

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دبي - العربية.نت

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انطلق اليوم الأحد، اكتتاب الأفراد في 1.29 مليون سهم عادي من الطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، بسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، أنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد، والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط، وهو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد.

ويبلغ الحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 250 ألف سهم.

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كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، والمدير الرئيسي لسجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، والمجموعة المالية هيرميس مدير سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام لشركة ذيب لتأجير السيارات، أعلنوا إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وأن نسبة التغطية بلغت 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وتعلن الشركة التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 29 مارس 2021.

يذكر أن نشرة الإصدار نصت على طرح 30% من رأس مال الشركة البالغ 430 مليون ريال، مدفوع بالكامل بعدد أسهم 43 مليون سهم، وسيبقى كذلك دون تغيير بعد الطرح.

ويكون الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد 12.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، بما يمثل 30% من رأس مال الشركة.

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