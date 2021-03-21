"تاسي" يصعد مخالفاً أسواق الخليج وسهم أرامكو يرتفع 0.6% بعد النتائج

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، على ارتفاع بختام تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.14% ما يعادل 12.89 نقطة، ليصل لمستوى 9498.85 نقطة.

وخالف السوق السعودي اتجاه معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج، المتراجعة بختام تعاملات اليوم الأحد، فيما استمرت خسائر البورصة المصرية للجلسة الخامسة.

وبلغت سيولة السوق السعودي الرئيسي نحو 8.69 مليار ريال بعدد 289.27 مليون سهم.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 0.57% إلى سعر 35.4 ريال بقيمة تداول نحو 117.18 مليون ريال، بختام التعاملات، بعد إعلان نتائجها المالية السنوية، وتوزيعات أرباح الربع الرابع من 2020، الأمر الذي دفع قطاع الطاقة للارتفاع بنسبة 0.45%.

وأعلنت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم انخفاض صافي الربح 44.4%، إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

وكشفت شركة "أرامكو السعودية" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020، بواقع 35.18 هللة للسهم.

وعلى مستوى الأسواق الخليجية، نزل المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنسبة 0.8%، إذ فقد سهم إعمار العقارية القيادي 2.5%.

حيث تضغط الجائحة على القطاع العقاري، في ظل عرض يفوق الطلب على المنازل الجديدة والشقق منذ سنوات بالسوق التي يشكل الأجانب معظم وزنها السكاني.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2%، بفعل تراجع 0.5% لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.9%، مع هبوط معظم أسهمه، وانخفض سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.7% وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.4%. وبدأ تداول سهم البنك الإسلامي دون الحق في توزيعات الأرباح من الجلسة السابقة.

وهبط مؤشر سوق مسقط 0.5% إلى 3734 نقطة، واستقر المؤشر الأول ببورصة الكويت عند 6367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحرين 0.4% إلى 1466 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.1%، وتراجع 27 من أسهمه الثلاثين. وفقد سهم البنك التجاري الدولي، الأكبر ببورصة مصر، 1.8%.