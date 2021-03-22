تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو
يبلغ نسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدول الاتحاد
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في يناير /كانون الثاني بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.
وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة فائضا في ميزان المعاملات الجارية قدره 30.5 مليار يورو في يناير /كانون الثاني، انخفاضا من 36.7 مليار يورو في ديسمبر /كانون الأول ولكن ارتفاعا من 15.9 مليار يورو سُجلت في العام السابق، وفقا للأرقام المعدلة.
واستنادا إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى 5.8 مليار يورو من 51.9 مليار يورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في الشهر الأول من السنوات السابقة.
وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يناير/ كانون الثاني، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من 2.2% في فترة 12 عشر شهرا السابقة.