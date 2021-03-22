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تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي
اقتصاد

تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

يبلغ نسبة ‭‭2.3‬‬% من الناتج المحلي الإجمالي بدول الاتحاد

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تقلص في يناير /كانون الثاني بسبب عجز أكبر في الدخل الثانوي، الذي يشمل التدفقات الخارجة مثل تحويلات المغتربين والضرائب.

وسجل التكتل الذي يضم ‭‭19‬‬ دولة فائضا في ميزان المعاملات الجارية قدره ‭‭30.5‬‬ مليار يورو في يناير /كانون الثاني، انخفاضا من ‭‭36.7‬‬ مليار يورو في ديسمبر /كانون الأول ولكن ارتفاعا من ‭‭15.9‬‬ مليار يورو سُجلت في العام السابق، وفقا للأرقام المعدلة.

واستنادا إلى بيانات غير معدلة، تقلص الفائض إلى ‭‭5.8‬‬ مليار يورو من ‭‭51.9‬‬ مليار يورو، مما يعكس تقلبات مماثلة سُجلت في الشهر الأول من السنوات السابقة.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في يناير/ كانون الثاني، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية ‭‭2.3‬‬% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، مرتفعا من ‭‭2.2‬‬% في فترة 12 عشر شهرا السابقة.

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