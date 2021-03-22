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خوفاً من العقوبات.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار

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الروبل الروسي
اقتصاد روسيا

خوفاً من العقوبات.. الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار

تراجع 1.2% مقابل العملة الأوروبية

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موسكو - رويترز

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هبط الروبل الروسي باتجاه 75 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات متقلبة الاثنين ليلامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، إذ يؤدي تهديد بعقوبات أميركية جديدة ضد موسكو وهبوط حاد لليرة التركية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وعند الساعة 1520 بتوقيت غرينتش، كان الروبل منخفضا 1% مقابل الدولار عند 74.88 بعد أن هبط في وقت سابق إلى 74.9300 وهو أضعف مستوى له منذ الرابع من مارس.

وتراجع الروبل 1.2% مقابل العملة الأوروبية إلى 89.30 لليورو بعد أن تخطى عتبة 89 للمرة الأولى منذ الخامس من مارس.

ويتضرر الروبل من تهديد بمزيد من العقوبات الأميركية ضد روسيا من المتوقع أن يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

عانى الروبل على مدار الأسبوع المنصرم منذ أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع ثمنا" عن تدخل مزعوم في الانتخابات الأميركية لعام 2020.

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