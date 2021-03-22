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أسهم اليابان تهوي بعد حريق بمصنع رقائق وشركات السيارات تتراجع

أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
الأسواق العالمية

أسهم اليابان تهوي بعد حريق بمصنع رقائق وشركات السيارات تتراجع

المؤشر الرئيسي يتراجع 2%

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طوكيو - رويترز

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هوت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس، مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق.

وواصل نيكي أداءه دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي.

وتراجع نيكي 2.07% ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس آذار. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09% ليغلق عند 1990.18 نقطة.

وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89% بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.

وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين. ونزل سهم هوندا موتور 3.63% بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7%. وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94% وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26%.

وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط.

وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54% ونزل سهم دايكن 4.02%.

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