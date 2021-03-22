سهم تسلا يقفز بعد تقييمه المرتفع على مدى 3 سنوات

فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع الاثنين في ظل انتعاش أسهم التكنولوجيا بعد تراجعها في الآونة الأخيرة جراء صعود عوائد السندات، في حين زاد سهم تسلا بعد أن حددت آرك إنفست سعره المستهدف في غضون 3 سنوات عند 3 آلاف دولار.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 26.2 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 32601.82 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 3.4 نقطة أو 0.09% مسجلا 3916.48 نقطة، وتقدم ناسداك 63.5 نقطة أو 0.48% ليصل إلى 13278.782 نقطة عند الفتح.

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير وسط طقس بارد في العديد من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدودا بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموما في ظل شح المعروض.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3 إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير. تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأميركية، وزادت 9.1% على أساس سنوي.