.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سهم تسلا يقفز بعد تقييمه المرتفع على مدى 3 سنوات

وول ستريت مناسبة
وول ستريت
تسلا

سهم تسلا يقفز بعد تقييمه المرتفع على مدى 3 سنوات

أسهم التكنولوجيا ترفع ستاندرد أند بورز وناسداك عند الفتح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع الاثنين في ظل انتعاش أسهم التكنولوجيا بعد تراجعها في الآونة الأخيرة جراء صعود عوائد السندات، في حين زاد سهم تسلا بعد أن حددت آرك إنفست سعره المستهدف في غضون 3 سنوات عند 3 آلاف دولار.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 26.2 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 32601.82 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 3.4 نقطة أو 0.09% مسجلا 3916.48 نقطة، وتقدم ناسداك 63.5 نقطة أو 0.48% ليصل إلى 13278.782 نقطة عند الفتح.

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير وسط طقس بارد في العديد من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدودا بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموما في ظل شح المعروض.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3 إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير. تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأميركية، وزادت 9.1% على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد