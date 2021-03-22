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الذهب يتراجع وهبوط الليرة يدفع الدولار للصعود

الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يتراجع وهبوط الليرة يدفع الدولار للصعود

تراجع 0.5% إلى 1736.71 للأونصة

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رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأميركي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2% إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.

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