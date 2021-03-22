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"تداول" تُلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ10 ملايين ريال

سوق الأسهم السعودية تداول
السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" تُلغي إدراج أدوات دين حكومية بـ10 ملايين ريال

لانتهاء أجلها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1008 (رمز تداول: 5241) بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله.

وقالت "تداول"، إن ذلك بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

كانت "تداول"، قد وافقت يوم الخميس الماضي، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

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وكذلك وافقت "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.

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