مع تعافي النفط.. توقع قفزة أرباح أرامكو 60% عام 2022

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، في مقابلة مع "العربية" أن تحقق أرامكو السعودية، قفزة في أدائها، وتشير التوقعات وفق متوسطات دور الأبحاث، بنمو الأرباح للعام 2022 بنسبة 60% مقارنة مع 2021.

وقال إن التوقعات الإيجابية لنمو صافي أرباح أرامكو في الربع الأول، تأتي بفعل تعافي الطلب وانحسار الجائحة.

وأرجع الزهراني تقديراته إلى حالة التحسن الاقتصادي العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وتوزيع اللقاحات في مختلف دول العالم، موضحاً أن الشركة ستواصل في المرحلة المقبلة التوزيعات النقدية بعد أن حافظت على توزيع أكثر من 70 مليار في الربع الرابع، دليل على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه حملة الأسهم.

واعتبر أن تحقيق قطاع البنوك ارتفاع بنسبة 44% متفوقاً على أداء السوق الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 42% في فترة 12 شهراً ماضية، وهذا يشير إلى أن القطاع الأكثر وزنا في المؤشر العام، سيكون له تأثر أكبر على أداء السوق.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة الاثنين مرتفعاً 0.51% ليكسب 48.57 نقطة ويغلق عند مستوى 9547.42 نقطة بتداولات يومية تجاوزت 11.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 344 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 444 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وبترورابغ، وشمس، وعسير، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وعناية، وساب للتكافل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و3.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وعسير، وزين السعودية، وسابتكو، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم المصافي، والجوف، وعسير، ومتطورة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 305.16 نقاط ليقفل عند مستوى 24415.52 نقطة ، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 286 ألف سهم تقاسمتها 887 صفقة.