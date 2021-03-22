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جيروم باول: لا دولار رقمياً بدون دعم الكونغرس

جيروم باول
جيروم باول
عملات مشفرة

جيروم باول: لا دولار رقمياً بدون دعم الكونغرس

الدراسات الحالية في الموضوع تركز على المخاطر والمزايا

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الاثنين إن المجلس لن يمضي في إقامة عملة رقمية للبنك المركزي دون موافقة الكونغرس، وإن الدراسات الحالية في الموضوع تركز على المخاطر والمزايا، لا على إنشاء نموذج أولي.

وأضاف باول، عندما سُئل في مؤتمر نظمه بنك التسويات الدولية عن مدى قانونية أن ينشئ البنك المركزي عملة رقمية، "لن نمضي قدما دون دعم من الكونغرس" وسن أي قوانين ضرورية.

وقال إن التعاون مع مبادرة العملة الرقمية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "يركز على إمكانيات التقنيات وقيودها، وليس محاولة لإنشاء نموذج أولي. دعونا نحاول إرساء الأساس ونرى ما الذي سنتعلمه".

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