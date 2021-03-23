رئيس الفيدرالي في دالاس يتوقع رفع الفائدة بحلول 2022

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الثلاثاء إنه في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في أعماق جائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأميركي تحسنت بشكل كبير وإنه من بين صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة في العام القادم.

وقال كابلان في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي إن بي سي) إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بحلول نهاية العام الحالي، لكنه أكد أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيعتمد على تحقيق نتائج وليس على توقعات قوية، بحسب "رويترز".

انخفض المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو عند الفتح الثلاثاء إذ هبطت أسهم الطاقة والسفر، بينما يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين لاستقاء مؤشرات عن متانة الاقتصاد.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 39.7 نقطة أو ما يعادل 0.12% إلى 32691.5 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.08% إلى 3937.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.03% إلى 13381.435 نقطة.

من المتوقع أن يعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الثلاثاء، عن انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة "ملايين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون"، وذلك خلال جلسة في مجلس النواب.

وقال باول في خطاب نشر الاثنين أعد لجلسة الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية: "حدث التعافي بشكل أسرع من المتوقع ويبدو أنه يتعزز".