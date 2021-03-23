بعد جلسة دامية..تراجع مؤشر بورصة مصر 0.63% بختام التعاملات

أغلقت مؤشرات بورصة مصر على تراجع 0.63% بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلسة دامية شهدت إيقاف التداولات لمدة 30 دقيقة، بعد هبوط مؤشر إي.جي.إكس 100 بالنسبة القصوى.

وهبط مؤشر إي.جي.إكس 30، الرئيسي بنسبة 0.63% في نهاية التعاملات ليهبط لمستوى 10471.36 نقطة، بينما تراجع إي.جي.إكس 70 بنسبة 5.1% عند مستوى 1822.3 نقطة، وبالمثل هبط إي.جي.إكس 100 بنسبة 3.72% عند مستوى 2739.6 نقطة، بعد أن قلص خسائره في ختام الجلسة.

وتراجع 137 سهماً بينما ارتفعت أسعار 23 سهماً، ولم تتغير أسعار 31 سهماً.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم بالسوق الرئيسي نحو 1.1 مليار جنيه، عبر التداول على 581 مليون سهم.

وفقد رأس المال السوقي نحو 7.6 مليار جنيه من قيمته، ليهبط إلى نحو 633.6 مليار جنيه، بالمقارنة بالجلسة السابقة.

وتأتي التراجعات الحادة اليوم بعدما دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر كبيرة خلال معاملات أمس الاثنين وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 %، وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية لرويترز أمس "لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة... المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا".

وتعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من مضاربات كثيفة للمستثمرين الأفراد مما أفقدها مكاسبها التي حققتها في يناير كانون الثاني المنصرم وتمخض عن خسارة مؤشر الرئيسي 3.45% منذ بداية العام الجاري.

ويرى العضو المنتدب لدى بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع "العربية"، أن التراجعات التي تشهدها البورصة تعود إلى عمليات البيع على الأسهم الصغيرة.