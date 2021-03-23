إدانة مخالفين بـ"تداول" تلاعبوا بأسعار 10 أوراق مالية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان، وعبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم 10 شركات ووحدات صناديق مُدرجة في السوق المالية السعودية "تداول".

وتضمنت قائمة الشركات والصناديق شركة الخزف السعودي، وشركة نماء للكيماويات، وشركة أسمنت حائل، وشركة دور للضيافة، والشركة السعودية للطباعة والتغليف، وصندوق سويكورب وابل ريت، وصندوق ميفك ريت، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، وشركة الجوف الزراعية، بالإضافة إلى شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.

وأوضحت أن ذلك خلال الفترة من تاريخ 14 سبتمبر 2017 إلى 17 ديسمبر 2018، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً وتضليلاً في شأن الورقة المالية للشركات والصناديق المشار إليها.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وشملت فرض غرامة مالية على ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان، قدرها 110 ألف ريال، ودفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها نحو 16.63 ألف ريال.

وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية على عبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس، قدرها 260 ألف ريال، ودفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها نحو 47.68 ألف ريال.

وقالت "الأمانة العامة" إنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.