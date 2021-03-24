مخاوف الإغلاق تهبط بأسهم اليابان للجلسة الرابعة على التوالي

تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكاي للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 2.04% إلى 28405.52 نقطة.

وهبط توبكس الأوسع نطاقا 2.18% إلى 1928.58، مسجلا أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير شباط وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وتواصل الشكوك حيال مدى أمان استخدام لقاح شهير لفيروس كورونا في الحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعما من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.