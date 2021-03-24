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اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج مع تأثر شهية المخاطر

سوق السعودية مناسبة
تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3%
أسواق الخليج

اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج مع تأثر شهية المخاطر

بإجراءات لمكافحة الجائحة في أوروبا ورفع محتمل للضرائب في الولايات المتحدة

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دبي - العربية.نت

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر الأسهم العالمية مع تأثر الشهية للمخاطرة بإجراءات لمكافحة الجائحة في أوروبا ورفع محتمل للضرائب في الولايات المتحدة.

وقال المصرفي لدى أوريا جيمس كامبيون "تضغط المخاوف إزاء موجة ثالثة من كوفيد-19 في أوروبا على توقعات الطلب، فتؤثر سلبا على أسعار الطاقة وأسعار النفط الحساسة بوجه خاص في منطقة الخليج".

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.3%، تحت وطأة نزول سهم بنك الرياض 4.2%. وانقضى الحق في التوزيع النقدي للسهم.

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لكن سهم شركة الإنماء طوكيو مارين للتأمين قفز نحو 10%، بعد موافقة اثنين من أكبر مساهميها على "عدم التصرف أو النقل بأي شكل من الأشكال في أسهمها" لمدة 5 سنوات، بحسب ما ورد في "رويترز".

في دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.7% مع خسارة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.4% وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.1%.

أمّا في قطر، فقد خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه العام ليغلق مرتفعا 0.2%، مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2% بعد خسائر لـ7 جلسات.

وتقدم سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2% في حين قفز سهم الشركة الشرقية للدخان المحتكرة لصناعة السجائر 6%.

وخسر المؤشر المصري أكثر من 7% منذ بداية الشهر، ويُعزى التراجع الحاد الذي شهدته الجلسات القليلة الماضية إلى تعاملات أفراد.

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