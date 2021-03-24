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يلين: لا خطط حالياً لإطالة استحقاق سندات الخزانة

جانيت يلين مرشحة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية- رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين
اقتصاد أميركا

يلين: لا خطط حالياً لإطالة استحقاق سندات الخزانة

المالية الأميركية تخطط لاقتراض 274 مليار دولار في الربع الأول

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العربية.نت

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أبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، بأنه لا توجد حالياً خطط لإطالة فترات استحقاق سندات الخزانة الأميركية.

وفي إجابة عن سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزنة يعتزمان إطالة فترات استحقاق سندات الخزانة قبل ارتفاع أسعار الفائدة، قالت يلين أمس الثلاثاء: "الخزانة تدرس هذه المسألة وليس لديها أي خطط حالياً لأن تفعل ذلك".

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وأكدت الخزانة الأميركية في فبراير الماضي أنها تخطط لاقتراض 274 مليار دولار في الربع الأول من 2021، وهو ما يقل كثيراً عن
تقديراتها في نوفمبر البالغة 1.127 تريليون دولار.

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