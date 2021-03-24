فيتش تعدل النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدةً تصنيفها عند "B-".

ويعكس تعديل النظرة المستقبلية للعراق انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.

ويقيّد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتتوقع "فيتش" نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74%، قبل ارتفاع تدريجي صوب 80% على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق.

وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.