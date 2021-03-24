إطلاق صندوق لدعم السيولة في البورصة المصرية

اتفقت هيئة الرقابة المالية المصرية مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية، وفي تلك الأثناء استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع 0.63% ليصل لمستوى 10537.39 نقطة، وبالمثل ارتفع "إيجي إكس 70" بنسبة 1.04%، و"إيجي إكس 100" بنسبة 1.21%، بعد خسائر حادة خلال الثلاث جلسات الماضية.

تسببت موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب في أن تتكبد البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتفقد الأسهم المدرجة أكثر من 33 مليار جنيه في 3 جلسات.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة، عُقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها، وأن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

ويأتي هذا التوجه من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.

وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد أعلن في مارس 2020، عن تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.