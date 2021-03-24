33 مليار جنيه خسائر في 3 جلسات.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

تسببت موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب في أن تتكبد البورصة المصرية خسائر عنيفة خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتفقد الأسهم المدرجة أكثر من 33 مليار جنيه في 3 جلسات.

وعلى الرغم من مطالبة الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، بضرورة أن تعمل إدارة البورصة المصرية على أفكار جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر، لكن محللين قالوا إنه لا يوجد ما يدعو للذعر خاصة أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بدأت بالفعل التدخل للشراء خاصة بعد نزول غالبية أسعار الأسهم بنسب كبيرة ومغرية.

خلال الجلسات الثلاث الماضية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 4.96% خاسراً نحو 33.1 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 666.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 633.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.09%، فاقداً نحو 447 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 10918 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10471 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 9.4% فاقداً نحو 200 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 2123 نقطة إلى نحو 1923 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 4.48% فاقداً نحو 594 نقطة، وذلك بعدما تراجع من مستوى 13250 نقطة إلى نحو 12656 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.54% خاسراً نحو 107 نقاط وذلك بعدما انخفض من مستوى 4204 نقاط إلى نحو 4097 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 12.3% فاقداً نحو 256 نقطة وذلك بعدما تراجع من مستوى 2078 نقطة إلى نحو 1822 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 10% فاقداً نحو 308 نقاط بعدما نزل من مستوى 3047 نقطة إلى نحو 2739 نقطة.

على صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي وخسرت الأسهم المدرجة نحو 7.6 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لعدد 191 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 74.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 16.51%، والعرب على 9.22%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 33.11% من إجمالي تعاملات أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 66.88%.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63%، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.47%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.66%. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 5.1%، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 3.72%.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.14%.