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تغطية اكتتاب الأفراد في ذيب لتأجير السيارات 3385%

ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في ذيب لتأجير السيارات 3385%

قاموا بضخ 1.7 مليار ريال  للاكتتاب في 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة ذيب لتأجير السيارات، في بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، تغطية اكتتاب الأفراد 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتب قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد.

كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

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ونوهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه يوم الاثنين 29 مارس الجاري.

وقالت الشركة إن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية "تداول".

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