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الذهب يتجاهل صعود الدولار.. والأونصة فوق 1730 دولارا

Gold bars and coins are stacked in the safe deposit boxes room of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany. (File photo: Reuters)
ارتفعت أسعار الذهب مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية
سعر الذهب

الذهب يتجاهل صعود الدولار.. والأونصة فوق 1730 دولارا

مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أقل مستوى في أسبوع

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أقل مستوى في أسبوع.

في حين تجاهل المعدن صعود الدولار، في أعقاب تأكيد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1730.25 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1728.60 دولار للأونصة.

وقال محلل السلع الأساسية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز في مومباي جيجار تريفيدي إن انخفاض العائدات "يسهم في بقاء الذهب مرتفعا وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات"، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأضاف "طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل 10 سنوات".

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ونزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس آذار بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما صرح باول أمام الكونغرس الأميركي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأونصة، في حين زادت الفضة 0.2% إلى 25.12 دولار، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 1166.31 دولار.

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