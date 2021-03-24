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بعد قفزات تاريخية.. قيمة تداول الأسهم السعودية بدأت تتراجع

سوق السعودية

بعد قفزات تاريخية.. قيمة تداول الأسهم السعودية بدأت تتراجع

مؤشر سوق السعودية ينهي جلسة اليوم متراجعاً 0.27% إلى 9464.08 نقطة وبتداول 8 مليارات ريال

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دبي - العربية.نت

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أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأربعاء متراجعاً بنسبة 0.27% ليفقد 25.55 نقطة، ويغلق عند مستوى 9464.08 نقطة بتداولات تزيد على 8 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، محمد الشماسي، في مقابلة مع "العربية" إن المستويات القياسية من السيولة اليومية، التي شهدتها جلسات تداول السوق منذ مطلع العام الحالي، سجلت أحجام تداول هي الأعلى منذ 10 سنوات، وبقيمة تعادل ضعف المستوى اليومي للتداول بالمقارنة مع عامي 2018و2019.

كانت مستويات السيولة اليومية في عدد من جلسات تداول العام الحالي تزيد على 16 مليار ريال.

وشرح أن عددا من القطاعات مرشحة شركاتها إلى ارتفاع جاذبية أسهمها في المرحلة المقبلة مثل: الكيماويات والتعدين والصناعات التحويلية والإسكان والحديد، وكلها تستفيد بشكل كبير في هوامش الربح.

وتحدث عن عودة زخم المضاربة على المستويين المحلي والعالمي بالنسبة لمتداول الأسهم، مدفوعة بعدة عوامل منها توقع التعافي بتأثير توزيع اللقاحات.

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