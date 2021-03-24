"روبن هود" تستغل شعبيتها وتخطو أولى خطواتها صوب البورصة

تقدمت منصة التداول "روبن هود"، بشكل سري بملف طرح عام أولي، سيكون أحد الطروحات المرتقبة بقوة بين المستثمرين، بما في ذلك عملاء الشركة أنفسهم.

وقالت الشركة في بيان أمس الثلاثاء، إنها قدمت ملفها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

فيما ذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن منصة روبن هود Robinhood كانت تخطط لتقديم طلب للاكتتاب العام هذا الشهر، حيث كشف أحد المصادر المطلعة على خطط الشركة أنها اختارت "ناسداك" كسوق لإدراجها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي الطرح بعدما انتشر تطبيق التداول الخاص بالشركة بصورة كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا، بعد أن تحول الشباب المقيمون في منازلهم إلى متداولين عبر الإنترنت لتمضية الوقت وكسب المال.

وأدت هذه الشعبية المتزايدة إلى التدقيق من قبل السياسيين والمنظمين، الذين يركزون على ما يسمى بالتلاعب في التداول ودور الشركة في حالة "جنون الأسهم". كما طُلب من "روبن هود" أيضاً جمع مليارات الدولارات من داعميها للامتثال لطلب من غرفة المقاصة.

وعلى الرغم من التحديات، تواصل "روبن هود" زيادة عدد مستخدميها وإضافة التنزيلات خلال هذه الفترة، وفقاً لمذكرة بحثية من جيه إم بي للأوراق المالية تعود لأواخر يناير، حيث أظهر التقرير أن "روبن هود" أضافت 600000 مستخدم في يوم واحد، أي أكثر من ستة أضعاف العدد المعتاد للمستخدمين الجدد خلال الشهر الذي سبق هذا الجنون.