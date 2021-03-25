هيئة البورصات الأميركية تحقق في حمى شركات "الشيكات على بياض" 

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقيقًا في حمى شركات الشيكات على بياض، التي تجتاح "وول ستريت"، بحسب ما أعلنته وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد توافد أكثر من 700 شركة SPAC إلى نيويورك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، سعيًا إلى جمع 227 مليار دولار.

وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على معلومات حول رسوم الصفقات وأحجامها والضوابط الداخلية، إلى جانب عمليات الامتثال والإبلاغ.

كما تطلب الهيئة معلومات طوعية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست على مستوى تحقيق رسمي.

وتأتي خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسط قلق بأن صفقات شركات الشيكات على بياض قد تكون معرضة بشكل أكبر إلى مخاطر التداول بناءً على معلومات داخلية.