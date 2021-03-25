مع تباين آفاق التعافي.. الدولار يظل قرب ذروة 4 أشهر مقابل اليورو

ارتفع الدولار مع فتح الأسواق الأوروبية، اليوم الخميس، بعدما بلغ أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو خلال الجلسة الآسيوية، مع تركيز المتعاملين في السوق على آفاق التعافي المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا وتضاؤل الإقبال على المخاطرة.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني بسبب مخاوف من إلغاء إدراجها من البورصات الأميركية.

كما ضغطت مخاوف بشأن إجراءات العزل العام في أوروبا على الأسواق.

ولم يسفر قرار المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بإلغاء خطط الإغلاق في عيد الفصح عن تحسن يذكر في المعنويات.

وبحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1% خلال اليوم، إلى 92.658، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 92.697 أثناء الليل. وهبط اليورو 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1807 دولار.

وفي الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، نزل الفرنك السويسري نحو 0.1% مقابل اليورو إلى 1.1068.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.3% مقابل الدولار الأميركي، وعوضا بعض الخسائر التي تكبداها خلال الجلستين الماضيتين.

أمّا بيتكوين فكانت مستقرة تقريبا عند نحو 52321.31 دولار.

وكانت العملة المشفرة قد تجاوزت 57 ألف دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة، بعدما قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إن بمقدور العملاء الآن شراء سياراتها الكهربائية بتلك العملة الرقمية.