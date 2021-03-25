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تداول: اعتماد لائحتي تعديلات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية

سوق الأسهم السعودية تداول مناسبة
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

تداول: اعتماد لائحتي تعديلات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية

نفاذ هذه القواعد اعتبارا من 25 مارس 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، اليوم الخميس، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، وقرار مجلس إدارة "تداول" والمتضمن الموافقة على القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة، وإجراءات السوق والمركز المعدلة، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.

وتتضمن تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة.

بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بمعايير ومتطلبات صفقات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية، وتهدف تداول وإيداع من خلال هذه التعديلات، إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذو موثوقية عالية بما يحقق رؤية كل من تداول وإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما.

كما تجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات وقائمة المصطلحات سيكون اعتبارا من 25 مارس 2021.

وجاءت التعديلات كالتالي:

القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة
لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة
إجراءات السوق والمركز المعدلة
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