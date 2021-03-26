أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل دفعة من "سوفت بنك"

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الجمعة، فيما قاد سهم "سوفت بنك" المكاسب على مؤشر نيكاي، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها الحاد هذا الأسبوع.



وصعد نيكاي 1.56% ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46% إلى 1984.16 نقطة.



وخلال الأسبوع، نزل نيكاي 2% وتراجع توبكس 1.4%.



وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس سيكيوريتيز: "هذا رد فعل على الانخفاض الحاد هذا الأسبوع".



وأضاف: "المستثمرون يبيعون الأسهم لإعادة موازنة محافظهم مع اقتراب نهاية السنة المالية بنهاية مارس، ويضغط ذلك على المؤشرات".



وتلقت المعنويات الدعم، إذ أغلقت "وول ستريت" مرتفعة أمس، بفضل تجدد التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بمضاعفة خطة إدارته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وارتفع سهم "سوفت بنك" ذو الثقل على نيكاي 1.8%، في أكبر مساهمة على المؤشر، وتلاه سهم "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق والذي قفز 4.65%.



وصعد سهم "فاست" للتجزئة التي تدير متاجر "يونيكلو" للملابس 0.88%، وقد ساهم أيضاً في رفع مؤشر نيكاي.



وكان سهما "تويوتا موتور" و"سوني" أكبر مساهمين في توبكس إذ ارتفعا 2.4% و1.96% على الترتيب.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما قاد قطاع النقل المكاسب.

وتقدم 195 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 25.