صناديق السندات التركية تشهد أكبر عمليات بيع منذ بداية العام

أفادت بيانات "ليبر" بأن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.



وتكشف البيانات أيضاً أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي، بحسب "رويترز".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال السبت الماضي محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أردوغان أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.



وتراجعت الليرة بما يصل إلى ‭‭15‬‬% بعد ذلك، وهوت الأسهم فيما قفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم أردوغان.