عودة المخاوف تعمق جراح العملة التركية.. 8 ليرات مقابل الدولار الواحد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى 8 ليرات مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في وقت ما زال المستثمرون يشعرون فيه بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي، واستبداله بآخر من معارضي تشديد السياسة النقدية.



ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.9% مقابل العملة الأميركية، وسجلت 8.05 بحلول الساعة 1107 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 أمس الخميس.

وخسرت العملة ما يزيد عن 10% من قيمتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس التركي قال الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي، وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.

وفي كلمة خلال اجتماع لحزبه، حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه "حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة".

وهوت الليرة منذ قرار مفاجئ مطلع الأسبوع بتغيير محافظ البنك المركزي، وتعيين منتقد لسياسات التشديد النقدي محله. وشهدت العملة التركية أضعف سعر لها منذ منتصف ديسمبر، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستوها الحالي البالغ 17% الأسبوع القادم.