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انتعاش الدولار يعرّض الذهب لأول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

الذهب
سعر الذهب

انتعاش الدولار يعرّض الذهب لأول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

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العربية.نت

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى "غولد سيلفر سنترال": "قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلاً.. هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية".

وأضاف: "الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام، والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته "رويترز" بأنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة، عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية والذي سجلته أمس الخميس.

وربح البلاديوم 1.2% إلى 2639.18 دولار وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1155.27 دولار.

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