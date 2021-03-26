382.8 مليار ريال ملكية مباشرة لصندوق الاستثمارات في الأسهم السعودية

بلغت قيمة الملكية المباشرة لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 382.8 مليار ريال، وذلك حسب إغلاق يوم أمس الخميس، تمثل 4.14% من السوق إجمالاً البالغة قيمتها نحو 9.25 تريليون ريال.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة "تداول"، يأتي ذلك عقب إعلان الصندوق نقل حصص ثلاث شركات هي (المراعي، الأسماك، ونادك) إلى الذراع الاستثمارية للصندوق في قطاع الأغذية والزراعة، شركة "سالك".

وتبلغ القيمة السوقية للحصص في الشركات الثلاث التي تم نقلها نحو 9.9 مليار ريال، موزعة بين 8.42 مليار ريال لحصة "المراعي"، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركة 51.6 مليار ريال، و865.4 مليون ريال حصة "الأسماك"، حيث تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 2.16 مليار ريال، وأخيراً 635.3 مليون ريال قيمة حصة الصندوق في شركة "نادك"، البالغة قيمتها السوقية الإجمالية 3.18 مليار ريال.

بذلك يصبح صندوق الاستثمارات السعودي يملك حصصاً مباشرة في 17 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فيما كانت 20 شركة قبل عملية النقل.

القيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات بـ5% فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5% في الشركات المدرجة "إن وجدت".

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، نقل ملكية حصصه في شركة "المراعي" (16.32%)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" (20.00%)، والشركة السعودية للأسماك (39.99%) لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق، وتم نقل الحصص بعد حصول الصندوق على الموافقات اللازمة.

وتهدف عملية النقل إلى تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، وتأتي كمحفز لنمو القطاع، إضافة إلى تطوير ودعم أوجه التعاون المتعددة بين "سالك" ومنظومة شركات محفظة الصندوق.

ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكمياً بنهاية عام 2025، وذلك من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في السعودية.