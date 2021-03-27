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بدء تداول سهم "ذيب للسيارات" بسوق السعودية يوم الاثنين

ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

بدء تداول سهم "ذيب للسيارات" بسوق السعودية يوم الاثنين

تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% مع تطبيق حدود ثابتة 10%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) بشأن إدراج شركة ذيب لتأجير السيارات، أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية اعتباراً من بعد غد الاثنين 29 مارس 2021.

وسيكون تداول السهم برمز تداول 4261 وبالرمز الدولي SA159GK22IH4 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتب قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

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وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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