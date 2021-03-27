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المراهنة الأكبر منذ 40 عاماً تترقبها بورصة وول ستريت

وول ستريت مناسبة
وول ستريت
وول ستريت

المراهنة الأكبر منذ 40 عاماً تترقبها بورصة وول ستريت

أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية أكبر الداعمين

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

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ربح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو في موجة ارتفاع واسعة النطاق الجمعة، إذ كانت أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية أكبر الداعمين في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعاف يتوقعون أن يؤدي إلى أسرع نمو اقتصادي منذ عام 1984 أو منذ حوالي 40 عاما.

وأنهى المؤشران أسبوعا متقلبا على زيادة.

وأغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع أيضا مع تقدم أسهم ذات شعبية أقل في قطاع التكنولوجيا، لكن المؤشر المجمع سجل ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 453.4 نقطة بما يعادل 1.39% إلى 33072.88 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 65.02 نقطة أو 1.66% إلى 3974 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 161.05 نقطة أو 1.24% إلى 13138.73 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز بنحو 1.6% وربح داو 1.4% وخسر ناسداك 0.6%.

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