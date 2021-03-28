اللون الأخضر يخيّم على أسواق الأسهم الخليجية

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مرتفعة، اليوم الأحد، مع تغاضي المستثمرين عن أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، متمسكين بالأمل حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط، أحد المحركات الرئيسية لأسواق المال بالمنطقة، ارتفعت أكثر من 4% يوم الجمعة، بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الخام والمنتجات المكررة العالمية لأسابيع بينما تتواصل جهود إعادة تعويم السفينة التي تسد مجرى قناة السويس.

وتواصل فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والقطر، اليوم، لتعويم سفينة حاويات ضخمة تسد الممر المائي.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.7%، مع ارتفاع سهم صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9% وإغلاق سهم الاتصالات السعودية مرتفعا 2.3%، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأكدت ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي تصنيف السعودية البالغ ‭A/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت أن يعود الاقتصاد السعودي للنمو في 2021.

لكن سهم أسواق عبد الله العثيم تراجع 3%، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.2%، تقوده زيادة 0.9% في سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، وصعود بنسبة 2.7% لسهم داماك العقارية. وارتفع سهم الخليج للملاحة أكثر من 2%.

وتقدم مؤشر أبوظبي 0.5%، مدعوما بصعود سهم الشركة العالمية القابضة 14.5%.

وتشهد الشركة نموا سريعا في شتى قطاعات أعمالها، مما عزز أوضاعها المالية بقوة. وارتفع سهمها أكثر من 40% منذ بداية السنة الحالية.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2%، حيث زاد سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 1.4%.

لكن خسائر أسهم قيادية مثل الملاحة القطرية حدت من مكاسب السوق. ونزل سهم الشركة 0.4%.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي دون تغير يذكر.