بيع الأسهم على المكشوف.. بهذا الشرط سيكون مؤثرا بسوق السعودية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأحد مرتفعاً 0.7% إلى 9482.95 نقطة بتداولات زادت على 8.6 مليار ريال.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية" إن إقرار تعديلات البيع على المكشوف ستكون لها تبعات إيجابية.

وأضاف أن عمليات البيع على المكشوف، ستكون أكثر تأثيرا عندما تزيد فعالية المؤسسات الاستثمارية، وليس الأفراد، وعندما تزيد الحاجة لمزيد من الخيارات والأدوات الآجلة، للتحوط وليس للمضاربة.

وقال إنه لا يمكن البيع على المكشوف إلا بوجود السهم في الواقع لدى الشركة أو في محافظها، أو ربما تذهب الجهة الراغبة في ذلك البيع باقتراض السهم من جهة حافظة له أو مالكة له.

ووصف أداء الشركات السعودية، بأنه استثنائي قياسا إلى ظروف الجائحة في عام 2020 وسيستمر هذا الأداء في العام الحالي، بأوضاع مريحة للسوق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، أعلنت الخميس الماضي صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، وقرار مجلس إدارة "تداول" والمتضمن الموافقة على القواعد المنظمة للبيع على المكشوف المعدلة، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المعدلة، وإجراءات السوق والمركز المعدلة، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة.

وتتضمن تعديلات القواعد المنظمة للبيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة إتاحة الدخول في أنشطة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية لجميع أنواع المستثمرين بالسوق باشتراطات محددة.