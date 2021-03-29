المؤشرات الأميركية الرئيسية تفتح على تراجع وسط مخاوف من تعثر صندوق تحوط

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الاثنين بعد زيادة في الجلسة السابقة، إذ قالت بنوك عالمية إنها تواجه خسائر محتملة بسبب تخلف صندوق تحوط عن سداد طلبات لتغطية الهامش.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 14.7 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 33087.55، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع 5.2 نقطة أو 0.13% إلى 3969.31 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 34.8 نقطة أو 0.26% إلى 13103.971 نقطة.

في الدقائق الأخيرة من تعاملات الجمعة الماضية، كانت أسواق المال الأميركية على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل مع عمليات تسييل لأسهم بمليارات الدولارات لعدد من الشركات الكبرى العملاقة على غرار عملاق التكنولوجيا الصيني Baidu وشركة ViacomCBS الأميركية العاملة بمجال الإعلام.

لم يعرف على وجه التحديد من قام بعمليات التسييل الضخمة والتي تسببت بخسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار ولا حتى الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر.

بيد أن تقرير إخباري لوكالة بلومبرغ نقل عن مصادر لم يذكرها القول إن عمليات التسييل الضخمة التي شهدها السوق يقف وراءها المستثمر الشهير وأحد مديري صناديق التحوط السابقين بيل هاونغ والذي أدين من قبل بالتلاعب في سوق المال الأميركي من خلال استخدام معلومات داخلية وتحقيق مكاسب بفعلها في العام 2018.

ويطلق على هاونغ لقب "شبل النمر" أو "Tiger Cub" في إشارة إلى عمله في صندوق تحوط Tiger Management مع المستثمر الأسطوري الشهير والملقب بساحر "وول ستريت" جوليان روبرتسون.