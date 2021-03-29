أكبر موجة نزوح للأموال من الأسواق الناشئة في 6 أشهر

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن إجمالي المحافظ الاستثمارية في السندات والأسهم في الأسواق الناشئة تتجه لتسجيل أكبر تدفقات شهرية إلى الخارج منذ سبتمبر 2020، مع وصولها إلى 4.79 مليار دولار حتى 26 مارس.

ووفقا للبيانات الأسبوعية، التي تستثني تركيا والمكسيك، فإن ما يصل إلى 3.03 مليار دولار غادرت المحافظ الاستثمارية في السندات حتى 26 مارس في حين تخارجت 1.75 مليار دولار أخرى من محافظ الاستثمار في الأسهم.

وقبل 6 أشهر نبه المعهد في تقرير إلى أثر التحولات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بجانب الاضطراب في بعض الأسواق الناشئة، والأسئلة العالقة بشأن مسار التعافي الخاص بفيروس كوفيد 19، على تدفقات غير المقيمين في الأسواق الناشئة.

واعتبر أن صيغة التعافي ستعتمد على القدرة "لدى الأسواق الناشئة" على تفعيل سياسات تحفز التعافي بشكل كفء، والتطلع إلى الأمام، بما أن المستثمرين يزدادون فطنة فيما يتعلق بقرارات الاستثمار بشأن الأسواق الناشئة.