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الذهب يهبط 1.5% إلى 1706 دولارات للأونصة

الذهب
الذهب
الذهب

الذهب يهبط 1.5% إلى 1706 دولارات للأونصة

سعر البلاديوم في المعاملات الفورية يهوي 5.5% إلى 2529.30 دولار للأونصة

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دبي - العربية.نت

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هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1706.10 دولار للأونصة، إذ أثر التغير في عوائد السندات الأميركية على أسعار أصول الملاذات الآمنة.

يتلقى الذهب دعما من المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، كما يتلقى الدعم من صعود الدولار.

وهوى سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5% إلى 2529.30 دولار للأونصة. جرى تداول الذهب نهاية الأسبوع الماضي، مستقرا عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال برايان لان العضو المنتدى لدى "غولد سيلفر سنترال": "الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام، والذي بلغته الأسبوع قبل الماضي. وأفاد استطلاع أجرته "رويترز" بأنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة، عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

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