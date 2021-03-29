بيتكوين تقفز فوق 58 ألف دولار.. ما علاقة فيزا؟

قفزت بيتكوين الاثنين إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع بما يصل إلى 4.5% وتبلغ 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.

كانت شركة فيزا قالت في وقت سابق إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

انخفض سعر بيتكوين بحوالي 9000 دولار عن الرقم القياسي البالغ 61،742 دولاراً الذي حققته العملة المشفرة في وقت سابق في مارس.

لكن سعر بيتكوين ظل أعلى بنسبة 700% خلال العام الماضي.

وتأثرت بيتكوين في الفترة الماضية بسلسلة من التغريدات من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك أعلن فيها أن صانع السيارات سيقبل الأصل الرقمي كعملة شراء لسيارات تسلا في الولايات المتحدة.