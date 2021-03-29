سهم "ذيب للسيارات" يقفز 30% مع بدء تداوله بالسوق السعودي

قفز سهم ذيب لتأجير السيارات بالنسبة القصوى 30% في بداية تداول أسهمه بسوق الأسهم السعودية في مستهل جلسة اليوم الاثنين، متصدراً ارتفاعات الأسهم.

وبلغ سعر السهم في تلك الأثناء 52 ريالاً، مقارنة مع سعر الطرح 40 ريالا، ما يعني تحقيقه مكاس بنسبة 30%.

وبلغت قيمة تداول نحو 22.2 مليون ريال، عبر تداول كمية 427 ألف سهم، بعدد صفقات 1949 صفقة.

وفي تلك الأثناء صعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.49% ما يعادل 46.8 نقطة، ليصعد لمستوى 9529.79 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسي نحو 2.05 مليار ريال، بكمية تداول 55.99 مليون سهم.

وبدأ اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات، في سوق الأسهم السعودية الرئيسية برمز تداول 4261 وبالرمز الدولي SA159GK22IH4 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وفقا لما أعلنته تداول أمس السبت.

وجرت تغطية اكتتاب الأفراد 3385.37% وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 414.588 مكتتب قاموا بضخ 1.7 مليار ريال للاكتتاب في عدد 1.29 مليون سهم بسعر 40 ريالا للسهم الواحد. كان اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد انتهى الأحد الماضي.

وقد تم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 11.61 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وبالنسبة لاكتتاب المؤسسات، بلغت نسبة التغطية 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.