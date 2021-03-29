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"تداول" تُعلن انضمام 4 شركات لمؤشرات السوق

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

"تداول" تُعلن انضمام 4 شركات لمؤشرات السوق

بداية التداول في يوم الأحد 4 أبريل 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 أبريل 2021.

وقالت "تداول"، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم إضافة أسهم 4 شركات إلى مؤشرات السوق.

وأضافت أن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، تنضم لمؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المرافق العامة، وتضاف شركة اتحاد عذيب للاتصالات، إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انضمام شركة ذيب لتأجير السيارات، إلى مؤشر "تاسي" أيضاً ومؤشر قطاع النقل.

وتنضم شركة وطني للحديد والصلب، إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

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