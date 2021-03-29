.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس هيئة سوق السعودية: ندرس 30 طلباً للإدراج في "تداول"

تداول مناسبة
السوق المالية السعودية
سوق السعودية

رئيس هيئة سوق السعودية: ندرس 30 طلباً للإدراج في "تداول"

قال إنه تم جمع 6 مليارات ريال من زيادات رأس مال شركات مدرجة في 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الهيئة تدرس 30 طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول".

وأضاف رئيس الهيئة، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021، تحت رئاسة السعودية، أن "تداول" لعبت دورا هاما خلال العام الماضي في الاكتتابات الأولية وجمعت 5.5 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، باستثناء طرح أرامكو الذي حقق ارتفاعا بنسبة 34%.

وأوضح القويز أن الأسواق شهدت تحديات استثنائية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية لمجابهته في 2020، إلا أنه على الرغم من تأثر الأعمال الاقتصادية كان للأسواق المالية دور في دعم الاقتصاد.

قبل الغرق بالعتمة.. برلمان لبنان يقر 200 مليون دولار للكهرباء اقتصاد لبنان قبل الغرق بالعتمة.. برلمان لبنان يقر 200 مليون دولار للكهرباء

ولفت القويز، إلى أنه تم جمع 6 مليارات ريال في زيادات رأس المال للشركات المدرجة عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 بالمقارنة مع 100 مليون ريال فقط تم جمعها في 2019، بنسبة ارتفاع 60 ضعفاً.

وتابع: "شهدنا نمواً ملحوظاً في طروحات الدين؛ حيث تم جمع نحو 200 مليار ريال خلال عام 2020 مقابل 120 مليار ريال في 2019م بنمو 65%".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب
ظريف بين فكي ظريف بين فكي "التمساح".. ورسالة استغاثة لخامنئي

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي
اكتشفها بنفسك.. ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب اكتشفها بنفسك.. ميزات مفيدة جداً يخفيها واتساب
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد