رئيس هيئة سوق السعودية: ندرس 30 طلباً للإدراج في "تداول"

قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن الهيئة تدرس 30 طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية "تداول".

وأضاف رئيس الهيئة، في كلمته خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية 2021، تحت رئاسة السعودية، أن "تداول" لعبت دورا هاما خلال العام الماضي في الاكتتابات الأولية وجمعت 5.5 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في 2019، باستثناء طرح أرامكو الذي حقق ارتفاعا بنسبة 34%.

وأوضح القويز أن الأسواق شهدت تحديات استثنائية بسبب كورونا والإجراءات الاحترازية لمجابهته في 2020، إلا أنه على الرغم من تأثر الأعمال الاقتصادية كان للأسواق المالية دور في دعم الاقتصاد.

ولفت القويز، إلى أنه تم جمع 6 مليارات ريال في زيادات رأس المال للشركات المدرجة عبر إصدار حقوق الأولية في 2020 بالمقارنة مع 100 مليون ريال فقط تم جمعها في 2019، بنسبة ارتفاع 60 ضعفاً.

وتابع: "شهدنا نمواً ملحوظاً في طروحات الدين؛ حيث تم جمع نحو 200 مليار ريال خلال عام 2020 مقابل 120 مليار ريال في 2019م بنمو 65%".