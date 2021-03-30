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مؤشر DAX للأسهم الألمانية يسجل مستويات قياسية جديدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

مؤشر DAX للأسهم الألمانية يسجل مستويات قياسية جديدة

الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق بفضل آمال التعافي

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دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر DAX للأسهم الألمانية مستويات قياسية جديدة فوق 15 ألف نقطة، بعد أن ارتفعت الأسهم الأوروبية صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق الثلاثاء.

يأتي الارتفاع بفضل آمال بتعاف اقتصادي قوي، بينما غض المستثمرون الطرف عن تعثر صندوق تحوط أميركي أثر سلبا على أسهم البنوك في اليوم السابق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، ليُتداول أقل من واحد بالمئة عن مستواه القياسي المرتفع، فيما قادت أسهم البنوك المكاسب.

وصعد سهم البنك السويسري كريدي سويس 0.8% بعد أن هوى قرابة 14% في الجلسة السابقة إذ حذر من خسائر "مرتفعة بشكل كبير" بعد تعثر صندوق أرشيجوس كابيتال.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6% ليبلغ ذروة جديدة، بدعم من شركات صناعة السيارات وصعود سهم دويتشه بنك 1.7%.

وصعد سهم سيلنيكس المشغلة لأبراج الهاتف المحمول الإسبانية نحو 1.5% بعد أن دشنت زيادة لرأس المال بقيمة سبعة مليارات يورو (8.23 مليار دولار).

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