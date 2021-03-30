مؤشر السعودية فوق 9600 نقطة مجددا.. وهذا أداء البورصات العربية

سجل سهم الشركة السعودية للكهرباء مكاسب قوية تلامس الحد الأقصى للارتفاع بجلسة الثلاثاء بعد الإعلان عن أرباح فصلية مفاجئة مرتفعة بما يفوق توقعات المحللين.

وقفز سهم السعودية للكهرباء 9.9% ليرتفع 2.12 ريال إلى 23.48 ريال نهاية جلسة اليوم بتداولات لامست 522 مليون ريال.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم مرتفعاً 0.21% ليكسب 19.71 نقطة ويغلق عند مستوى 9635.34 نقطة بتداولات فاقت 11 مليار ريال.

وكانت النتائج المالية السنوية المدققة للشركة أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 118% إلى 3.026 مليار ريال في عام 2020، مقارنة بنحو 1.388 مليار ريال أرباح العام 2019.

تداولات اليوم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 492 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات ذيب، والإنماء طوكيو م، وكهرباء السعودية، ومجموعة فتيحي، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والجوف، والمملكة، وأبو معطي، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 14.4% و 3.26%.

فيما كانت أسهم شركات ذيب، وكهرباء السعودية، وعسير، ودار الأركان، والإنماء طوكيو هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات ذيب، وكهرباء السعودية، وعسير، والإنماء طوكيو م ، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 365.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24151.79 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 164 ألف سهم تقاسمتها 645 صفقة.

المنامة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم, عند مستوى 1,454.40 بانخفاض قدره 3.67 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 612.62 بانخفاض قدره 10.07 نقاط عن معدل أقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليوناً و390 ألفاً و99 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 285 ألفاً و437 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

بغداد

سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم تراجعاً بنسبة 1.33% ، متوقفاً عند 569.31 نقطة. وشهدت التداولات انخفاض أسهم 15 شركة ، وارتفاع أسهم 4 ، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،837،286،196 سهماً، بقيمة 1،682،465،886 ديناراً عراقياً، تحصلت من إبرام 440 صفقة، شملت 24 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.

عمان

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.37%، عند مستوى 1761.44 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3557 صفقة.

الدوحة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاع بقيمة 57.32 نقطة، بنسبة 0.56%، ليصل إلى 10 آلاف و 381.3 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 308 ملايين و887 ألفاً و921 سهماً بقيمة 598 مليوناً و394 ألفاً و537.230 ريالاً نتيجة تنفيذ 12414 صفقة في جميع القطاعات، ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 10.8 نقطة ليبلغ مستوى 5735 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.19%. وتم تداول كمية أسهم بلغت 197.2 مليون سهم تمت عبر 8601 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13.4 نقطة ليبلغ مستوى 4681 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.29% من خلال كمية أسهم بلغت 118.3 مليون سهم تمت عبر 4204 صفقات نقدية بقيمة 10.5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 21.3 نقطة ليبلغ مستوى 6268 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.34% من خلال كمية أسهم بلغت 78.8 مليون سهم تمت عبر 4397 صفقة بقيمة 26.4 مليون دينار.