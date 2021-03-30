الذهب يفقد بريقه وينزل لأقل مستوى في أكثر من أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم.



ويتأثر الذهب، الذي يُعتبر مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات، إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1706.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق ومن الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.



وهبط الذهب في تعاملات السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1707.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانغ، الاستراتيجية في ديلي فيكس لرويترز: "العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل"، مضيفة أن ثمة هبوطا مستمرا في أسعار المعدن الأصفر رغم أنه من المفترض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط في مواجهة التضخم.



وزاد من الضغط على الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين اليوم، جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط ارشيغوس كابيتال.



وعلى صعيد بقية المعادن النفيسة، فقدت الفضة 0.5% إلى 24.56 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% أيضا إلى 1170.16 دولار.



وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2530.23 دولار بعدما خسر 5.5% في الجلسة السابقة.