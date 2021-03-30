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القويز: "نمو" ستصبح  المنصة الحاضنة للقطاعات الجديدة والواعدة

محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

القويز: "نمو" ستصبح  المنصة الحاضنة للقطاعات الجديدة والواعدة

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العربية.نت

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قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، إن السوق الموازية "نمو" ستصبح المنصة الحاضنة لتمويل ونمو القطاعات الجديدة والواعدة، ما يساهم في تنمية الاقتصاد ونقله لحقبة اقتصاد المعرفة.

وأكد القويز في مؤتمر اتحاد البورصات العربية أن احتضان عدد من الأسواق العالمية لقطاعات نامية، مثل قطاع تقنية المعلومات، كان له أثر مباشر في تعظيم الأداء لتلك الأسواق.

وأشار القويز إلى أهمية قيام الأسواق بتحفيز المدخرات وتحويلها لمشاريع مجدية، سواء في القطاعات القائمة أو في القطاعات الجديدة والواعدة.

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